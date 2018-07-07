МЧС предупреждает нижегородцев о надвигающихся грозах

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем 7 июля 2018 года, с сохранением ночью 8 июля местами по Нижегородской области и г.о. г. Н. Новгород ожидаются грозы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в т.ч. не оборудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями), нарушениями в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов. (Источник — грозы).

Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов.

Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.

Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

Информационные материалы подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области