Русская баня или финская сауна: что вреднее

Можно написать целые научные трактаты о пользе русской бани и финской сауны. Перечисление факторов, оказывающих благотворительное воздействие на организм человека бани и сауны, займет не одну страницу текста. Очищение пор и вывод токсинов, мягкое удаление ороговевшего слоя кожи, усиление кровообращения и улучшение мозговой деятельности, наконец, омоложение и возможность пожилым людям долго чувствовать себя «в форме» — это только незначительная часть всех достоинств бани и сауны.

Но все же, что лучше: русская баня или финская сауна, и кто из них способен нанести больший вред организму?

Недавно финские ученые закончили 20-летнее исследование воздействия сауны на организм человека. В эксперименте участвовали более двух тысяч мужчин среднего возраста, которые были поделены на три группы в зависимости от частоты посещения сауны: раз в неделю, два–три раза, от четырех до семи раз.

Выводы, к которым пришли финны, однозначно говорят о пользе сауны. Во-первых, у всех, кто регулярно посещает сауну хотя бы раз в неделю, значительно снижается риск возникновения деменции или болезни Альцгеймера. Во-вторых, чем чаще мужчины посещали сауну, тем меньше у них был риск умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так, у тех, кто посещал сауну 2–3 раза в неделю, этот риск снизился в среднем на 23 процента по сравнению с теми, кто посещал ее не более одного раза в неделю. А у тех, кто посещал сауну от четырех до семи раз в неделю, риск от подобных заболеваний снижался почти на 50 процентов.

Финские ученые утверждают, что подобный эффект возможен только в финской сауне. В бане с паром, подобно русской, это вряд ли возможно.

Но стоит повнимательнее почитать ход исследований, чтобы усомниться в выводе о приоритете финской сауны. Известно, что в традиционной сауне поддерживается исключительно сухой воздух. Это достигается за счет высокой температуры — от 80 до 140 градусов — и влажности не более 15-20 процентов. Сами же финны утверждают, что слишком перегретый воздух провоцирует различные реакции организма. Так, сердцебиение учащается до 100–150 ударов в минуту, увеличивается приток крови к коже, одновременно он уменьшается к внутренним органам. При такой температуре несложно получить ожог дыхательных путей, пересушить кожу, нанести непоправимый вред фертильной функции мужского организма.

По словам заведующего отделением урологии московской клиники кандидата медицинских наук Никиты Зайцева, нормальная фертильность мужчины достигается при температуре мошонки 33–34 градуса по Цельсию. После посещения бани или сауны из-за перегрева организма сперматогенез нарушается, и привести репродуктивную функцию в нормальное состояние возможно только через 3–4 месяца после последнего посещения бани или сауны. В данном случае баня и сауна уравниваются, так как речь идет о средней температуре в 80 градусов. А теперь представьте, если в сауне температура от 100 градусов и выше? О последствиях несложно догадаться.

В описании эксперимента в Финляндии указывается, что его участники посещали сауну при температуре в среднем 79 градусов. При этом они поливали камни водой, чтобы увеличить влажность, так как подобным образом баня переносится легче. Но в таком случае речь идет уже не о финской сауне, а о русской бане, так как основное отличие между ними именно в температуре и влажности. В сауне температура от 80 до 140, при влажности не более 15–20 процентов — там вообще не поливают камни водой. В бане температура 70–80 градусов, но влажность может достигать от 35 до 60 процентов. Поэтому только в русской бане можно применять веник — в сауне он будет сухим и облетит. Кроме того, он может травмировать кожу.

С другой стороны, посещать сауну от четырех до семи раз в неделю возможно, если температура при этом не превышает 80 градусов, а влажность остается в пределах низких значений — не более 35 процентов. Любители русской бани с температурой иногда до 90 градусов при влажности до 70 процентов вряд ли смогут позволить себе ходить в баню более одного раза в неделю — организм просто не выдержит.

Кардиологи Института общественного здоровья и клинического питания Университета Восточной Финляндии настаивают на регулярном посещении сауны для каждого, кто заботится о своем здоровье. Но речь не идет ни об экстремальных температурах, ни о максимальной влажности. Частое посещение бани или сауны возможно только при минимальных показателях значений: в таком случае сухой пар, по мнению кардиологов, значительно благотворнее для организма, нежели сырой.

Вред слишком высоких температур при сухом паре для организма человека был доказан еще в 1974 году русскими учеными. В суховоздушной бане, построенной по проекту Белоусова, были проведены исследования воздействия такой бани на организм человека. Опытным путем доказано, что при температуре 70-80 градусов по Цельсию расширяются легкие и сосуды, тем самым обеспечивается к ним доступ крови, улучшается работа сердца за счет улучшения доступа крови и более эффективной работы правого желудочка. Менее чем через 20 минут понижается давление, открываются кожные поры, сердце не испытывает перегрузок.

Однако, если пробыть в парной более 40 минут, все меняется кардинально: сердце начинает работать с перегрузкой, кровь циркулирует медленнее, доступ ее к различным органам замедляется. Организм испытывает стресс, который может повлиять на него самым негативным образом. А вот если температура в парной достигает 100 градусов, негативные изменения наступает с первой минуты пребывания там человека.

Что вреднее — финская сауна или русская баня

Можно написать целые научные трактаты о пользе русской бани и финской сауны. Перечисление факторов, оказывающих благотворительное воздействие на организм человека бани и сауны, займет не одну страницу текста. Очищение пор и вывод токсинов, мягкое удаление ороговевшего слоя кожи, усиление кровообращения и улучшение мозговой деятельности, наконец, омоложение и возможность пожилым людям долго чувствовать себя «в форме» — это только незначительная часть всех достоинств бани и сауны.

Но все же, что лучше: русская баня или финская сауна, и кто из них способен нанести больший вред организму?

Недавно финские ученые закончили 20-летнее исследование воздействия сауны на организм человека. В эксперименте участвовали более двух тысяч мужчин среднего возраста, которые были поделены на три группы в зависимости от частоты посещения сауны: раз в неделю, два–три раза, от четырех до семи раз.

Выводы, к которым пришли финны, однозначно говорят о пользе сауны. Во-первых, у всех, кто регулярно посещает сауну хотя бы раз в неделю, значительно снижается риск возникновения деменции или болезни Альцгеймера. Во-вторых, чем чаще мужчины посещали сауну, тем меньше у них был риск умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так, у тех, кто посещал сауну 2–3 раза в неделю, этот риск снизился в среднем на 23 процента по сравнению с теми, кто посещал ее не более одного раза в неделю. А у тех, кто посещал сауну от четырех до семи раз в неделю, риск от подобных заболеваний снижался почти на 50 процентов.

Финские ученые утверждают, что подобный эффект возможен только в финской сауне. В бане с паром, подобно русской, это вряд ли возможно.

Но стоит повнимательнее почитать ход исследований, чтобы усомниться в выводе о приоритете финской сауны. Известно, что в традиционной сауне поддерживается исключительно сухой воздух. Это достигается за счет высокой температуры — от 80 до 140 градусов — и влажности не более 15-20 процентов. Сами же финны утверждают, что слишком перегретый воздух провоцирует различные реакции организма. Так, сердцебиение учащается до 100–150 ударов в минуту, увеличивается приток крови к коже, одновременно он уменьшается к внутренним органам. При такой температуре несложно получить ожог дыхательных путей, пересушить кожу, нанести непоправимый вред фертильной функции мужского организма.

По словам заведующего отделением урологии московской клиники кандидата медицинских наук Никиты Зайцева, нормальная фертильность мужчины достигается при температуре мошонки 33–34 градуса по Цельсию. После посещения бани или сауны из-за перегрева организма сперматогенез нарушается, и привести репродуктивную функцию в нормальное состояние возможно только через 3–4 месяца после последнего посещения бани или сауны. В данном случае баня и сауна уравниваются, так как речь идет о средней температуре в 80 градусов. А теперь представьте, если в сауне температура от 100 градусов и выше? О последствиях несложно догадаться.

В описании эксперимента в Финляндии указывается, что его участники посещали сауну при температуре в среднем 79 градусов. При этом они поливали камни водой, чтобы увеличить влажность, так как подобным образом баня переносится легче. Но в таком случае речь идет уже не о финской сауне, а о русской бане, так как основное отличие между ними именно в температуре и влажности. В сауне температура от 80 до 140, при влажности не более 15–20 процентов — там вообще не поливают камни водой. В бане температура 70–80 градусов, но влажность может достигать от 35 до 60 процентов. Поэтому только в русской бане можно применять веник — в сауне он будет сухим и облетит. Кроме того, он может травмировать кожу.

С другой стороны, посещать сауну от четырех до семи раз в неделю возможно, если температура при этом не превышает 80 градусов, а влажность остается в пределах низких значений — не более 35 процентов. Любители русской бани с температурой иногда до 90 градусов при влажности до 70 процентов вряд ли смогут позволить себе ходить в баню более одного раза в неделю — организм просто не выдержит.

Кардиологи Института общественного здоровья и клинического питания Университета Восточной Финляндии настаивают на регулярном посещении сауны для каждого, кто заботится о своем здоровье. Но речь не идет ни об экстремальных температурах, ни о максимальной влажности. Частое посещение бани или сауны возможно только при минимальных показателях значений: в таком случае сухой пар, по мнению кардиологов, значительно благотворнее для организма, нежели сырой.

Вред слишком высоких температур при сухом паре для организма человека был доказан еще в 1974 году русскими учеными. В суховоздушной бане, построенной по проекту Белоусова, были проведены исследования воздействия такой бани на организм человека. Опытным путем доказано, что при температуре 70-80 градусов по Цельсию расширяются легкие и сосуды, тем самым обеспечивается к ним доступ крови, улучшается работа сердца за счет улучшения доступа крови и более эффективной работы правого желудочка. Менее чем через 20 минут понижается давление, открываются кожные поры, сердце не испытывает перегрузок.

Однако, если пробыть в парной более 40 минут, все меняется кардинально: сердце начинает работать с перегрузкой, кровь циркулирует медленнее, доступ ее к различным органам замедляется. Организм испытывает стресс, который может повлиять на него самым негативным образом. А вот если температура в парной достигает 100 градусов, негативные изменения наступает с первой минуты пребывания там человека.

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