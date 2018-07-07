Браслет Embr Wave поможет спастись от холода и жары

Современные гаджеты обычно предназначены для измерения пульса, подсчета шагов и отображения уведомлений. Браслет Embr Wave создан для того, чтобы охлаждать пользователя, если ему жарко, и согревать в прохладную погоду. По сути, устройство является персональным термостатом.

Браслет работает автоматически в зависимости от потребностей пользователя. После его включения девайс заставляет пользователя чувствовать себя более комфортно. Через три минуты после активации создается ощущение изменения температуры. Восприятие температуры очень субъективно, поскольку все сводится к температуре кожи. Если поместить на нее что-то холодное или теплое, людям становится комфортнее. Идея устройства появилась в Массачусетском технологическом институте в 2013 году, когда разработчики гадежета работали в лаборатории и страдали от холода. В результате появился Embr Wave, котоый был представлен на конкурсе Intel Make it Wearable.

В 2017 году на Kickstarter начался сбор средств для выпуска девайса. Модель собрала $630 тысяч. Среди инвесторов Embr Labs оказались Intel и Bose, с помощью которых Embr Wave начнет продаваться в марте 2019 года за $300. Продукт предназначен для тех, кто часто чувствует себя некомфортно из-за жары или холода.