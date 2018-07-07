Ещё
Браслет Embr Wave поможет спастись от холода и жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Браслет Embr Wave поможет спастись от холода и жары 

Gizmonews 7 июля 2018
Фото: Gizmonews
Современные гаджеты обычно предназначены для измерения пульса, подсчета шагов и отображения уведомлений. Браслет Embr Wave создан для того, чтобы охлаждать пользователя, если ему жарко, и согревать в прохладную погоду. По сути, устройство является персональным термостатом.
Браслет работает автоматически в зависимости от потребностей пользователя. После его включения девайс заставляет пользователя чувствовать себя более комфортно. Через три минуты после активации создается ощущение изменения температуры. Восприятие температуры очень субъективно, поскольку все сводится к температуре кожи. Если поместить на нее что-то холодное или теплое, людям становится комфортнее. Идея устройства появилась в Массачусетском технологическом институте в 2013 году, когда разработчики гадежета работали в лаборатории и страдали от холода. В результате появился Embr Wave, котоый был представлен на конкурсе Intel Make it Wearable.
В 2017 году на Kickstarter начался сбор средств для выпуска девайса. Модель собрала $630 тысяч. Среди инвесторов Embr Labs оказались Intel и Bose, с помощью которых Embr Wave начнет продаваться в марте 2019 года за $300. Продукт предназначен для тех, кто часто чувствует себя некомфортно из-за жары или холода.
Gizmonews: последние новости
Что делать, если не заряжается аккумулятор в ноутбуке Компания Huawei оформила патент на «сгибаемый» смартфон Новый iPad от Apple получит систему Face ID
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение