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Синоптики рассказали, когда в столицу вернется лето
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Синоптики рассказали, когда в столицу вернется лето 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» узнала у ведущего столичного метеоролога, какая погода ожидает москвичей на этой неделе.
Незначительное похолодание пришло в столичный регион. Дожди и грозы вынуждают горожан одеваться теплее и не оставлять дома зонты. По прогнозу синоптиков, для средней полосы России это нормальное явление, однако с пятницы погода улучшится.
— С начала недели мы находимся в тыловой части деградирующей циклонической депрессии, поэтому эти дни были облачными с прояснениями. В среду, 11 июля, в столице ожидается плюс 24 градуса. Несмотря на такой температурный фон — он полностью соответствует климатическим нормам июля месяца, — рассказал «Вечерней Москве» ведущий метеоролог центра «Фобос», Евгений Тишковец.
По словам синоптика, с завтрашнего дня, с 12 июля, и до конца недели лето начнет укреплять свои позиции.
— Фон атмосферного давления будет слабо повышаться. Циклон уходит на восток, поэтому столичный регион окажется в области размытого барического поля, это значит, что станет больше солнца и меньше облаков. В таких условиях температура будет повышаться. Ночами максимальная температура воздуха будет варьироваться от плюс 13 до плюс 18 градусов. Днем столбики термометра будут колебаться в районе плюс 24-26 градусов, в пятницу, 13 июля, в столичном регионе ожидается плюс 26-28 градусов, — сообщил метеоролог.
В выходные температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов, подытожил специалист.
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