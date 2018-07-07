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Синоптики пообещали вечерние ливни в Москве
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Синоптики пообещали вечерние ливни в Москве 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в субботу, 7 июля, может выпасть около 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Наиболее интенсивный ливень ожидает Москву в вечернее время. Выпадет 7-10 мм", — сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что московская месячная норма осадков на июль составляет 94 мм.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +22°С. Специалисты Гидрометцентра прогнозировали небольшой и умеренный дождь.
Также ранее сообщалось, что минувший июнь стал одним из самых жарких в России за 127 лет. Наивысшие температурные показатели были зарегистрированы на севере Сибири.
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