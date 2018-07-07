Синоптики пообещали вечерние ливни в Москве

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в субботу, 7 июля, может выпасть около 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Наиболее интенсивный ливень ожидает Москву в вечернее время. Выпадет 7-10 мм", — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что московская месячная норма осадков на июль составляет 94 мм.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +22°С. Специалисты Гидрометцентра прогнозировали небольшой и умеренный дождь.