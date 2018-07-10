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К выходным в Москве потеплеет
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К выходным в Москве потеплеет 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
C четверга погода начнет меняться
К воскресенью ожидается потепление до 30 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
— До четверга Москва будет находиться в тыловой части циклона, — рассказал он. — Так что в ближайшие дни характер погоды будет однотипный: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами могут быть грозы. Воздух прогреется лишь до 22-24 градусов сегодня и 23-25 в среду. В четверг температура будет достигать 24-26 градусов.
По словам синоптика, после четверга ожидается уход циклона на восток, вследствие чего погода изменится.
— Столица окажется в области разряженного барического давления, — объяснил Тишковец. — Станет больше солнца, температура повысится до 26-26 градусов в пятницу и 27-29 в субботу. К воскресенью ожидается потепление до 28-30 градусов. Осадки маловероятны.
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