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Самарскую область ожидают дожди и понижение температуры
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Самарскую область ожидают дожди и понижение температуры 

ТРК Губерния 7 июля 2018
Фото: ТРК Губерния
Жара в 63 регионе спадет и, наконец, пройдут дожди. Почти три недели в губернии держалась жаркая и засушливая погода. В некоторые дни столбики термометров в Самаре и области поднимались до отметки в 40 °C. Однако уже с 7 июля температура воздуха вернется к средним многолетним значениям. От 24 до 31 градуса тепла обещают синоптики в дневные часы. Ночью будет еще прохладнее — 14-19 °C. В ближайшие несколько дней на регион окажут влияние слабовыраженные поля пониженного атмосферного давления. В большинстве районов области намечаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть преимущественно с юга и запада, его скорость не превысит 10 м/с. Такая погода продержится все выходные и первую половину рабочей недели.
Фото: pixabay.com
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