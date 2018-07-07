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Самое большое соленое озеро Китая достигло рекордного размера
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Самое большое соленое озеро Китая достигло рекордного размера 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Синин, 7 июля /Синьхуа/ — Озеро Цинхай — крупнейшее в Китае соленое озеро — достигло рекордного размера ввиду обильных осадков, начавшихся с июня.
4 июля площадь озера достигла 4548,56 кв. км, при этом увеличение площади составило 51,55 кв. км по сравнению с максимальным размером в прошлом году, сообщили в Цинхайском институте метеорологических наук.
Нынешняя площадь озера побила 18-летний рекорд.
Увеличение площади озера произошло ввиду обильных ливневых дождей, начавшихся с июня, пояснил инженер вышеуказанного института Лю Баокан.
Среднее количество осадков с субботы по вторник составило 42,8 мм, утроив количество осадков за тот же период в последние 10 лет.
Ожидается дальнейшее расширение площади озера в июле ввиду осадков, сказал Лю Баокан.
"Увеличение площади озера приведет к увеличению площади среды обитания и количества еды для диких животных, а также улучшит состояние местной окружающей среды", — добавил он. -0-
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