Синоптики уточнили погоду на матче между Россией и Хорватией

Непогоду на юг принес волнообразный атмосферный фронт. Только за один день 6 июля в Сочи выпало 55 миллиметров осадков, в Адлере ‐ 86 миллиметров. В Гидрометцентре уточнили, какая погода ждет зрителей матча Россия Хорватия 7 июля.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина , дождь будет идти в Сочи в первой половине дня. К вечеру постепенно тучи начнут рассеиваться.

Днем воздух раскалится до +30 градусов, но к 21:00 — времени начала матча между Россией и Хорватией — над стадионом «Фишт» должно быть безоблачно. Игра начнется при температуре воздуха +25 градусов. К завершению матча станет на пару градусов прохладнее.

Значения УФ-индекса в регионе может достигать значений 7-8, поэтому не стоит находиться на улице в самые жаркие дневные часы. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова добавила, что днем осадков не ожидается. А единственная опасность, которая может подстерегать ждет прибывших, — опасность сгореть на солнце. Во избежание ожогов она посоветовала использовать солнцезащитные крема.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода идет на улучшение и никаких аномальных погодных явлений 7 июля пока не предвидится. Погода рабочая, катаклизмов не будет, камни с неба падать тоже не будут, уверен Тишковец.