Ещё
Перед матчем c Хорватией в Сочи выпала треть месячной нормы осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перед матчем c Хорватией в Сочи выпала треть месячной нормы осадков 

Мир24 7 июля 2018
Накануне матча России и Хорватии на Сочи обрушился тропический ливень. Всего за час на город пролилась треть месячной нормы осадков, сообщает телеканал «МИР 24».
В интернете появились видеозаписи, где вода доходит людям до пояса, заливает автомобили. Из-за осадков было остановлено движение по федеральной трассе, соединяющей Адлер и Сочи. Там образовалась многокилометровая пробка. Повлияла непогода и на воздушное сообщение с городом. Было задержано и отменено несколько авиарейсов.
Синоптики допускают дожди с грозами и сегодня. Но этот прогноз россияне учитывали в тренировочном процессе: перед занятием газон полили водой.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Желтый уровень опасности: на Москву обрушатся сильные ливни В аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов Казахстанцев ждут жара, грозы и пыльная буря
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение