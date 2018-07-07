Перед матчем c Хорватией в Сочи выпала треть месячной нормы осадков 

Накануне матча России и Хорватии на Сочи обрушился тропический ливень. Всего за час на город пролилась треть месячной нормы осадков, сообщает телеканал «МИР 24».
В интернете появились видеозаписи, где вода доходит людям до пояса, заливает автомобили. Из-за осадков было остановлено движение по федеральной трассе, соединяющей Адлер и Сочи. Там образовалась многокилометровая пробка. Повлияла непогода и на воздушное сообщение с городом. Было задержано и отменено несколько авиарейсов.
Синоптики допускают дожди с грозами и сегодня. Но этот прогноз россияне учитывали в тренировочном процессе: перед занятием газон полили водой.
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