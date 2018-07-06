Синоптики дали прогноз на матч Россия — Хорватия

Синоптики прогнозируют дождь с грозой 7 июля в Сочи , где состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между командами России Хорватии . Температура воздуха будет в пределах 22-24 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Дожди в субботу, 7 июля, могут пройти и в Москве . Фан-зона на Воробьевых горах перестала вмещать всех желающих, поэтому организована вторая — у стадиона «Спартак» . Грозы с ливнями в день матча будут локальными и непродолжительными.

Корреспондент проекта Meteoweb.ru Алексей Сафонов рассказал, что сырая погода уходит из московского региона:

Алексей Сафонов корреспондент проекта Meteoweb.ru «По поводу ливней: что в Сочи, что в Подмосковье , что в Москве эти явления носят не масштабный характер, предсказать их заранее практически нереально. Мне кажется, что ребята будут играть после ливня, трава будет мокрая. Самих осадков во время игры мы не ожидаем. В московском же регионе проходит череда ненастной погоды, эта погода прекращается. Атмосферное давление в скором времени будет увеличиваться, есть тенденция к уменьшению облачности. Температура в Москве сегодня достигнет 21-22 °С. В субботу и воскресенье тенденция к улучшению погоды сохранится. Ожидается переменная облачность, осадки будут возможны, но лишь местами, временами очень короткие дожди, которые летом не портят погоды».

По Москве уже сегодня ездят автомобили с наклейками с хэштегами #усынадежды и #акинфеевномеродин.

#усынадежды pic.twitter.com/drRjUD8p5G

— Kisel'Off (@denkis03) 6 июля 2018 г.