Жителям Владивостока не стоит ждать тепла ближайшие сутки

В субботу, 7 июля, погоду в Приморье по-прежнему будет определять гребень охотского антициклона. В континентальных районах прояснит, преимущественно без осадков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».