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Жителям Владивостока не стоит ждать тепла ближайшие сутки
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Жителям Владивостока не стоит ждать тепла ближайшие сутки 

Primpress 7 июля 2018
Фото: Primpress
В субботу, 7 июля, погоду в Приморье по-прежнему будет определять гребень охотского антициклона. В континентальных районах прояснит, преимущественно без осадков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
Primpress: последние новости
Во вторник во Владивостоке ожидается небольшой дождь В эти выходные дни в Приморье установится теплая погода Стало известно, когда в Приморье наступит погода, как в Таиланде
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