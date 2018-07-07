Ждать ли повторения жары и торфяных пожаров 2010 года?

«Давно не было такого жаркого июня. Говорят, что в этом году может быть так же жарко, как в 2010-м, когда люди задыхались от жары и смога с горящих торфяников. Есть вероятность?»

О том, может ли повториться жаркое лето 2010 года и что нас ждет в оставшиеся два месяца, рассказывает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк

— В 2010 году вся европейская часть России оказалась во власти огромного антициклона. Он, как купол, накрыл обширную территорию от Балтики до Урала, удерживая очень жаркую погоду. Антициклон продержался необычайно долго — более 5 недель. Аналогов такому процессу метеорологи не знают. Прошло 8 лет, но до сих пор продолжаются дискуссии о том, что вызвало такую продолжительность жизни антициклона. Точные причины абсолютной погодной аномалии неизвестны.

В этом году мы не ждем повторения ситуации 2010 года. В атмосфере будут чередоваться антициклоны и циклоны, как это наблюдалось и в июне.

Первая половина первого месяца лета, по крайней мере в западных областях России, была прохладной, а в третьей декаде вернулась жаркая погода и температурный режим вышел на уровень нормы. Последнюю неделю держалась очень жаркая и сухая погода, до +30 градусов и выше. После прошедших в выходные дождей она в начале этой недели сменится на более умеренно теплую и неустойчивую с высокой вероятностью больших дождей. Но уже к середине июля будет теплее, температура ожидается выше многолетних значений. Про август говорить пока рано, но мы надеемся, что в последнем месяце лета погода будет радовать.

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