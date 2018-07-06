Какая температура и влажность в русской бане считается идеальной

Как только не называют в России баню! В русском фольклоре она и «мать родна», и «целительница», и «от семи бед спасительница». Семен Герасимович Зыбелин — ученик М. В. Ломоносова, первый русский профессор медицинского факультета Московского университета , в своей книге «О купаниях, ваннах и банях» писал о процессе мытья в бане как о наслаждении. А состояние после бани называл возрождением сил и обновлением чувств. К его трудам до сих пор обращаются не только медики, но и все, кто так или иначе изучает свойства бани.

Есть масса трудов о бане в целом и конкретно о русской бане. Среди тех, кто изучал, как русская баня воздействует на организм человека, был ученый, академик Иван Тарханов (1846–1908) и его современник профессор Вячеслав Манассеин. Так, Тарханов писал, что достаточно распаренного человека слегка уколоть булавкой, и у него тут же каплями выступит кровь. Связано это, по мнению ученого, с повышением температуры тела, когда человек парится. Кровь густеет, гемоглобин повышается. Однако для того чтобы кровь пришла в норму, достаточно выпить 1-2 стакана воды. При какой же температуре парились испытуемые Тарханова, если дальнейшие его выводы говорят о снижении в это время массы тела от 140 до 580 граммов, увеличении окружности грудной клетки и уменьшении (завидуйте, женщины!) окружности живота? [С-BLOCK]

Говорить о конкретной традиционной температуре и влажности в русской бане нет смысла. В многочисленных трудах русских ученых — А. Фадеева. В. Годлевского, В. Знаменского, С. Костюрина, Н. Засецкого и многих других — говорится о бане с разной температурой. Так, в классической русской бане температура колеблется от 40 до 60 градусов по Цельсию и примерно на том же процентном уровне (40–60) держится влажность. В такой бане тело нагревается очень медленно. Человек способен просидеть в парилке до часа. При подобном сочетании температуры и влажности ученые-медики отмечают очень высокий ингаляционный эффект процедуры.

Но попробуйте заманить в такую баню настоящего парильщика. Он вас не поймет. Пар должен быть крепким. То есть температура выше — влажность ниже. Такие бани прогреваются до 70–90 градусов, а влажность там не превышает 35 процентов. Если температура достигает 100 градусов и выше, а влажность еще более понижается, то речь идет о бане, которую мы называем «сауна». Однако по трудам уже названных ученых не сложно проследить, что еще задолго до знакомства с финской сауной в России всегда находились любители высокой температуры и очень низкой влажности в парилке. [С-BLOCK]

Температура и влажность в русской бане во многом зависят от устройства ее печи. Если в парилке используется открытая емкость для воды, то при повышении температуры вода испаряется — и бане обеспечена повышенная влажность. Температура камней в каменке в такой бане не поднимается выше 300 градусов по Цельсию. Если на камни лить воду, то образуется так называемый тяжелый пар. Он висит в виде тумана и неблагоприятно влияет на дыхательные пути.

Напротив, закрытая емкость, да еще удаленная от печи, вообще не выделяет влагу. Камни в такой парной могут разогреться до 700 градусов. Достаточно вылить на каменку ковш воды, и жидкость моментально превращается в сухой пар, его еще называют легким, или диспергированным. Это значит, что в нем молекулы воды и молекулы воздуха перемешаны

Преподаватели и студенты Первого московского медицинского института, изучив современные русские бани, пришли к выводу, что они являются универсальными. Бани строятся так, что температура и влажность воздуха там меняются в зависимости от места, где вы находитесь. Так, в предбаннике температура будет 20–25 градусов при очень умеренной влажности; в помывочном помещении достигает нижнего уровня классической бани — 30–35 градусов при влажности 40%; а в парной повысится в зависимости от предпочтения парильщика. Если не лить воду на каменку, то, возможно, температура останется на уровне не выше 80 градусов при влажности 25–30 процентов. А захочется ядреного парку — брызнул один-два ковша воды на каменку, и классическая сауна готова.

Главный принцип русской бани, который отмечают все без исключения ученые: в ней не бывает максимальной и влажность, и температура. В противном случае это не баня, а блуждание с веником в тумане.