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Пассажиры не могли уехать с остановки в районе стадиона «Фишт» из-за ливня
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Пассажиры не могли уехать с остановки в районе стадиона «Фишт» из-за ливня 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Пассажиры не могли уехать с остановки в районе стадиона «Фишт» из-за ливня, который затопил Сочи накануне матча сборной России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик с места событий.
Отмечается, что автобусы перестали ходить из-за последствий ливня.
С приходом первого общественного транспорта на нем смогли уехать не все.
"Такое у нас периодически случается. Городские улицы не всегда выдерживают разгул стихии. Особенно при таком сильном тропическом ливне, это настоящий потоп", — рассказала местная жительница.
Ранее сообщалось, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.
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