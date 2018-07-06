Последствия сильного потопа придется устранять коммунальщикам в Адлере, где прошел тропический ливень. Всего лишь за час выпала треть месячной нормы осадков. Улицы моментально превратились в реки, передает телеканал «МИР 24».
На дорогах возникли пробки, подтопленной оказалась часть федеральной трассы Сочи — Адлер, на несколько часов по ней было ограничено движение.
Отметим, что осадки выпали именно в том районе, где расположен стадион «Фишт». На нем завтра должен состояться матч 1/4 финала между командами России и Хорватии. Из-за погодных условий хорватам пришлось перенести тренирвку.
Согласно прогнозам погоды, завтра, во время матча, в этом районе осадков не ожидается, но ночью может еще пройти небольшой дождь.
Четвертьфинал Россия — Хорватия будет последним, его победитель сыграет с Англией или Швецией, которые выявят сильнейшего раньше.
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