Адлер затопило перед матчем Россия — Хорватия

Последствия сильного потопа придется устранять коммунальщикам в Адлере, где прошел тропический ливень. Всего лишь за час выпала треть месячной нормы осадков. Улицы моментально превратились в реки, передает телеканал «МИР 24».

На дорогах возникли пробки, подтопленной оказалась часть федеральной трассы Сочи — Адлер, на несколько часов по ней было ограничено движение.

Отметим, что осадки выпали именно в том районе, где расположен стадион «Фишт». На нем завтра должен состояться матч 1/4 финала между командами России Хорватии . Из-за погодных условий хорватам пришлось перенести тренирвку.

Согласно прогнозам погоды, завтра, во время матча, в этом районе осадков не ожидается, но ночью может еще пройти небольшой дождь.

Четвертьфинал Россия — Хорватия будет последним, его победитель сыграет с Англией или Швецией , которые выявят сильнейшего раньше.

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