Ещё
На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 6 июл — РИА Новости. Проливные дожди привели к возникновению чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета Иваница и части муниципалитета Косиерич в горах на западе Сербии, сообщили местные власти.
Ранее управление гидрометеорологии республики предупредило об обильных осадках и похолодании вечером в пятницу.
"Ливневые потоки за краткое время устроили хаос. В селах Брайковичи и Галовичи вода размыла дороги, которые мы ремонтировали последние два месяца. Большой труд пропал за считанное время, не говоря уже о материальном ущербе", — приводит Радио и телевидение Сербии (РТС) заявление главы муниципалитета Жарко Джокича.
"Водой были затоплены и центральные улицы Косиерича, вместе с частью цементного завода, которая оказалась под слоем воды", — сказал Джокич.
На всей территории соседнего муниципалитета Иваница в пятницу был введен режим ЧС.
"Сегодня здесь, на склонах горного массива Голия разыгралась стихийная непогода, она сопровождалась сильнейшим дождем, который нанес огромный материальный ущерб и привел к возникновению оползней", — сообщил журналистам глава муниципалитета Иваница Зоран Лазович.
Согласно данным руководителя местного органа самоуправления, пострадали многие из тысячи километров дорог местного значения. По словам Лазовича, это не только отрезало села, но и создало дополнительные проблемы в период сбора урожая и сдачи малины, которую в западной Сербии централизованно производят для внутреннего рынка и на экспорт.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение