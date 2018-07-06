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В Орле град побил стекла машин
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В Орле град побил стекла машин 

РИА 57 6 июля 2018
Фото: РИА 57
Сегодня, 6 июля, Орел и Орловский район накрыла гроза. Примерно в 17:20 пошел дождь, далее посыпал град. Ледяную крошку с силой бросало ветром. Пострадали от разгула стихии несколько транспортных средств.
Фото потрескавшихся лобовых стекол опубликованы в группе «Орел Автомобильный». Очевидцы говорят, что особенно сильно град посыпал Кромское шоссе, район Новой Ботаники, 909 квартал. Мрачная туча продолжает крутиться над городом и окрестностями. Так, Знаменку «бомбило» дважды за полчаса.
Напомним, 29 июня на Краснодарский край обрушился сильный ливень с градом. Размеры ледяных шаров достигали нескольких сантиметров в диаметре. Повреждены тысячи домов, линии электропередач и много автомобилей.
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