Волгоградские дороги спасают от трещин питьевой водой

Дороги и пешеходные дорожки Волгограда из-за сильной жары заливают водой.

Многие водители недовольны мытьем дорог из-за разводов на своих машинах

— Раньше магистрали поливались с 6:00 до 7:00, — уточнили в администрации Волгограда. — Сейчас мы вынуждены выпускать поливомоечные машины днем — температура поднялась выше привычных июльских температур. Многие водители недовольны, потому что на чистых машинах появляются разводы. Но нам нужно сохранять построенные и отремонтированные дороги.

Питьевой водой в Волгограде заливают не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки.

— От жары спасают и тропу болельщиков, которая ведет к стадиону «Волгоград Арена», — добавили в администрации города. — В среднем на дорогах города работает 11 поливомоечных машин.

О том, что раскаленные дороги спасают от жары питьевой водой, V1.ru писал и до, и после чемпионата мира. По словам директора МБУ «Северное» Евгения Головко, мыть асфальт им приходится только хорошей чистой водой.

— У нас всеми ГОСТами запрещено поливать улицы технической водой. Это связано с защитой окружающей среды, — рассказал директор МБУ «Северное» Евгений Головко. — Требования введены, чтобы не было загрязнения экологии — цветов и деревьев. По нормативам она не используется, в том числе чтобы не было негативного влияния на здоровье волгоградцев. Поэтому дороги моются и поливаются только питьевой водой. Мы рады бы мыть улицу более дешевой технической, но делать это нам запрещено.