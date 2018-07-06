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Волгоградские дороги спасают от трещин питьевой водой
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Волгоградские дороги спасают от трещин питьевой водой 

v1.ru 6 июля 2018
Фото: v1.ru
Дороги и пешеходные дорожки Волгограда из-за сильной жары заливают водой.
Многие водители недовольны мытьем дорог из-за разводов на своих машинах
— Раньше магистрали поливались с 6:00 до 7:00, — уточнили в администрации Волгограда. — Сейчас мы вынуждены выпускать поливомоечные машины днем — температура поднялась выше привычных июльских температур. Многие водители недовольны, потому что на чистых машинах появляются разводы. Но нам нужно сохранять построенные и отремонтированные дороги.
Питьевой водой в Волгограде заливают не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки.
— От жары спасают и тропу болельщиков, которая ведет к стадиону «Волгоград Арена», — добавили в администрации города. — В среднем на дорогах города работает 11 поливомоечных машин.
О том, что раскаленные дороги спасают от жары питьевой водой, V1.ru писал и до, и после чемпионата мира. По словам директора МБУ «Северное» Евгения Головко, мыть асфальт им приходится только хорошей чистой водой.
— У нас всеми ГОСТами запрещено поливать улицы технической водой. Это связано с защитой окружающей среды, — рассказал директор МБУ «Северное» Евгений Головко. — Требования введены, чтобы не было загрязнения экологии — цветов и деревьев. По нормативам она не используется, в том числе чтобы не было негативного влияния на здоровье волгоградцев. Поэтому дороги моются и поливаются только питьевой водой. Мы рады бы мыть улицу более дешевой технической, но делать это нам запрещено.
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