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Мощный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия
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Мощный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета Кемерова
Мощный ливень обрушился на Сочи за день до матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Улицы города затоплены, передает ФАН.
Тропический ливень прошел в районе Адлера, где расположен стадион «Фишт», на котором должны будут разыграть путевку в полуфинал россияне и хорваты. Городские улицы сильно затоплены — уровень воды поднялся выше колес припаркованных автомобилей. Движение автотранспорта затруднено. Пройтись по Сочи пешком практически невозможно — «смельчакам» приходилось плыть.
Отмечается, что за один час выпала треть месячной нормы осадков. По полученной информации, движение на подтопленном участке А-147 в Адлеровском районе восстановлено, специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды.
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