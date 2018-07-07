Мощный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия

Мощный ливень обрушился на Сочи за день до матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии . Улицы города затоплены, передает ФАН.

Тропический ливень прошел в районе Адлера, где расположен стадион «Фишт», на котором должны будут разыграть путевку в полуфинал россияне и хорваты. Городские улицы сильно затоплены — уровень воды поднялся выше колес припаркованных автомобилей. Движение автотранспорта затруднено. Пройтись по Сочи пешком практически невозможно — «смельчакам» приходилось плыть.

Отмечается, что за один час выпала треть месячной нормы осадков. По полученной информации, движение на подтопленном участке А-147 в Адлеровском районе восстановлено, специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды.