Ученые предупредили о возросшей опасности глобального потепления 

Глобальное потепление может привести к повышению температуры в два раза большей, чем предполагалось раньше, сообщила газета Daily Mail.
В условиях изменения экосистем тропические леса могут превратиться в опустошенные огнем саванны, а в Сахаре, вырастит лес.
Согласно последним исследованиям, большие участки полярных ледяных залежей растают, а это может привести к повышению среднего уровня моря на шесть метров и более.
На прошлой неделе в мире были зафиксированы рекордные всплески тепла. По мнению экспертов, причиной этого стало общемировое повышение температуры на Земле.
Жара в Великобритании привела к трещинам в асфальте и деформации крыш домов. Во Франции из-за зноя был объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а в Омане зафиксировали самую высокую ночную температуру за всю историю метеонаблюдений. В Северной Америке духота стала причиной гибели нескольких человек.
По мнению ученых, причиной аномальной жары является глобальное потепление. Как сказал сотрудник Оксфордского университета Фридерике Отто, являющийся автором исследования о тепловой волне, накрывшей Европу летом 2017 года, лето с каждым годом становится все жарче, и если страны не сократят выброс парниковых газов, то невыносимая жара станет нормой в уже обозримом будущем.
Кроме того, глобальное потепление принесет серьезные изменения на Земле и образе жизни — не только в этом столетии, но и в далеком будущем, уверены эксперты.
По миру шествует аномальная жара. Из‐за нее переносят экзамены в Грузии, умирают люди в Японии, остаются без света города Азербайджана и охлаждают мосты в американском Чикаго. «360» разбирался в погодном явлении.