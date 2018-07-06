Ученые предупредили о возросшей опасности глобального потепления

Глобальное потепление может привести к повышению температуры в два раза большей, чем предполагалось раньше, сообщила газета Daily Mail.

В условиях изменения экосистем тропические леса могут превратиться в опустошенные огнем саванны, а в Сахаре, вырастит лес.

Согласно последним исследованиям, большие участки полярных ледяных залежей растают, а это может привести к повышению среднего уровня моря на шесть метров и более.

На прошлой неделе в мире были зафиксированы рекордные всплески тепла. По мнению экспертов, причиной этого стало общемировое повышение температуры на Земле.

Жара в Великобритании привела к трещинам в асфальте и деформации крыш домов. Во Франции из-за зноя был объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а в Омане зафиксировали самую высокую ночную температуру за всю историю метеонаблюдений. В Северной Америке духота стала причиной гибели нескольких человек.

По мнению ученых, причиной аномальной жары является глобальное потепление. Как сказал сотрудник Оксфордского университета Фридерике Отто, являющийся автором исследования о тепловой волне, накрывшей Европу летом 2017 года, лето с каждым годом становится все жарче, и если страны не сократят выброс парниковых газов, то невыносимая жара станет нормой в уже обозримом будущем.

Кроме того, глобальное потепление принесет серьезные изменения на Земле и образе жизни — не только в этом столетии, но и в далеком будущем, уверены эксперты.