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В Крыму непогода обесточила часть Евпатории и несколько сел
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В Крыму непогода обесточила часть Евпатории и несколько сел 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. В Крыму из-за дождей и грозы отключено электроснабжение в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщается на сайте ГУП «Крымэнерго».
Речь идет об Евпатории (частично обесточена) и селах Трудолюбовка, Левадки, Чистенькое Симферопольского района.
Согласно данным компании, отключения связаны с повреждениями на электрической подстанции (ПС) 110 кВ Евпатория Л-55 РП-8 и ПС 110 кВ Юго-Западная ВВ 10 Л-10.
"Ведется поиск повреждения", — добавили в «Крымэнерго».
Ранее в компании предупредили, что в Крыму в связи с ухудшением погоды возможны аварийные повреждения линий электропередачи.
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