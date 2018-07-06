В Крыму непогода обесточила часть Евпатории и несколько сел 

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. В Крыму из-за дождей и грозы отключено электроснабжение в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщается на сайте ГУП «Крымэнерго».
Речь идет об Евпатории (частично обесточена) и селах Трудолюбовка, Левадки, Чистенькое Симферопольского района.
Согласно данным компании, отключения связаны с повреждениями на электрической подстанции (ПС) 110 кВ Евпатория Л-55 РП-8 и ПС 110 кВ Юго-Западная ВВ 10 Л-10.
"Ведется поиск повреждения", — добавили в «Крымэнерго».
Ранее в компании предупредили, что в Крыму в связи с ухудшением погоды возможны аварийные повреждения линий электропередачи.