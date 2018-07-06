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Погода на выходные: в Кировской области ожидаются грозы и обильные дожди
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Погода на выходные: в Кировской области ожидаются грозы и обильные дожди 

Vyatka-grad.ru 6 июля 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
Синоптики Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составили 3-дневный прогноз погоды: с 6 по 8 июля.
Лето пока задерживается в регионе, но без осадков не обойтись, уверены специалисты.
«Погоду в Кировской области в ближайшие три дня будет определять все тот же циклон, который углубился и стал мощнее, с центром в районе Архангельска. По-прежнему будут грозы и обильные дожди. Ветер юго-западный, южный, с переходом на юго-восточный, при грозе порывистый», — отмечают синоптики.
Температура воздуха ночью 6-7 июля составит +13, +18, днём +22, +27 градусов. 8 июля ночью +15, +20, днём +23, +28 градусов.
Фото — kubannews.ru
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