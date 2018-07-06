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В Москве начнут проверять воздух и почву у мусоросжигательных заводов
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В Москве начнут проверять воздух и почву у мусоросжигательных заводов 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют в третьем квартале текущего года запустить регулярный мониторинг загрязняющих веществ в воздухе и в почве в зонах расположения мусоросжигательных заводов, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.
"ГПБУ «Мосэкомониторинг» с третьего квартала 2018 года начинает регулярный мониторинг диоксинов в атмосферном воздухе и почве в отдельных районах Москвы в зонах влияния мусоросжигательных заводов", — сообщили в пресс-службе департамента в пятницу по итогам круглого стола «Экологическая ситуация в районе Некрасовка».
Отмечается, что в сентябре совместно с управлением Роспотребнадзора по Юго-Восточному округу планируется провести мониторинг загрязняющих веществ по периметру бывшего полигона «Некрасовка», в частности, будет организован отбор проб воздуха на верхних этажах жилых зданий.
"Территория района Некрасовка окружена большим количеством промышленных предприятий, непосредственно влияющих на качество атмосферного воздуха. Для улучшения экологической обстановки необходим регулярный строгий контроль за деятельностью предприятий, контроль качества атмосферного воздуха на жилых территориях с помощью автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, внедрение системы раздельного сбора и утилизации отходов", — рассказали в департаменте.
В качестве мер участниками круглого стола было предложено организовать постоянное дежурство передвижной лаборатории в районе Некрасовка для оперативных измерений по сигналам от жителей, департаментом природопользования будут рассмотрены предложения жителей по увеличению озеленения района, уточнили в ведомстве.
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