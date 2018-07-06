Внимание! В ближайшие часы в Нижнем Новгороде возможны грозы

Внимание! В ближайшие часы в Нижнем Новгороде возможны грозыПо сообщению ФГБУ «МЧС» , на Нижний Новгород и частично область стремительно надвигается значительный грозовой фронт. Будьте внимательны!

Безопасность во время грозы

Главная опасность во время грозы — молнии. Это мощные электрические разряды, которые обладают высоким напряжением, силой тока в сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, до 25 тысяч градусов.

По виду молнии разделяются на линейные, жемчужные и шаровые. Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. Чтобы не стать жертвой этого опасного природного явления, необходимо придерживаться определённых правил поведения во время грозы.

Основные правила и требования безопасности при грозе:

Чаще всего молния ударяет на открытых местах или в одиноко стоящее дерево, несколько реже в помещение и еще реже в лесу, поэтому при приближении грозового фронта нужно заранее остановиться и подыскать безопасное место.

В квартире, доме, здании:

Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов. В частном доме особую опасность при грозе представляет топящаяся печь, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. В доме ликвидируйте сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, отсоедините электроприборы от источников питания, отключите наружную антенну, не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке.

В лесу:

В лесу укройтесь среди невысоких деревьев с густыми кронами. Опасно при грозе находиться на опушках больших полянах, в местах, где течет вода. Не ищите защиты под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняйтесь к их стволам, поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей. Не располагайтесь у костра: столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. Не влезайте на высокие деревья. В лесу наиболее безопасным местом будет низина с массивом из невысоких деревьев.

На открытом месте:

На открытой местности следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть. Следите за тем, чтобы вы не оказались самой высокой точкой в окрестности, именно в нее чаще всего попадает молния. Не располагайтесь у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами, не ходите босиком, не прячьтесь в необитаемых одиночных бараках или сараях. Прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие.

У воды:

Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

В транспорте:

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Шаровая молния

О шаровых молниях науке известно еще очень мало, но главное знать, как нужно вести при встрече с этим явлением. Увидев шаровую молнию на открытой местности, медленно удалитесь от нее, не делая резких движений. Если вы находитесь в помещении, медленно покиньте комнату. Ложитесь на пол, спрячьтесь под стол или кровать и выжидайте. Не пытайтесь прогнать ее, поскольку при столкновении с предметами шаровая молния чаще всего взрывается. После взрыва шаровой молнии может начаться пожар.