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На выходных в Белгородской области будет дождливо и ветрено
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На выходных в Белгородской области будет дождливо и ветрено 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
Спасатели предупредили белгородцев о непогоде на выходных.
Так, в субботу, 7 июля ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью +16°С, днем столбик термометра поднимется до +26°С. Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с, днём западный, 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 20 м/с.
8 июля, в воскресенье, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15°С, днем +26°С. Ветер западный, 2 м/с.
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