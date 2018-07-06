На выходных в Белгородской области будет дождливо и ветрено

Спасатели предупредили белгородцев о непогоде на выходных. Так, в субботу, 7 июля ожидается переменная облачность. Днем небольшие дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью +16°С, днем столбик термометра поднимется до +26°С. Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с, днём западный, 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 20 м/с. 8 июля, в воскресенье, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15°С, днем +26°С. Ветер западный, 2 м/с.