Экстренное предупреждение: грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 10 июля 2018 года с сохранением вечером местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, при грозе отдельные порывы ветра до 16 м/с, — предупредили в ГУ МЧС Нижегородской области.

Из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня: обрыва ЛЭП и линий связи, нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (также. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. В связи с сильным ветром возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, которые не оборудованы громоотводом, разрядами молний.

Вместе с тем повышается вероятность возникновения ЧС из-за локальных подтоплений в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплений пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Также возможен рост числа автоаварий. Ливни могут привести к оползням и размыву насыпей железнодорожного полотна и автодорог.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:

Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.

Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.