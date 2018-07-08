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Экстренное предупреждение: гроза, ливень и сильный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде
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Экстренное предупреждение: гроза, ливень и сильный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде 

nn.ru 8 июля 2018
Фото: nn.ru
Синоптики указывают на вероятность обрывов линий электропередач и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ. Возможно падение аварийных деревьев и поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), молниями. Существует вероятность увеличения количества ДТП.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.
Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.
Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.
Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.
Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
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