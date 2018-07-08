Экстренное предупреждение: гроза, ливень и сильный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде

Синоптики указывают на вероятность обрывов линий электропередач и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ. Возможно падение аварийных деревьев и поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), молниями. Существует вероятность увеличения количества ДТП.

Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.

Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.