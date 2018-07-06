Ещё
Синоптики рекомендуют вологжанам брать с собой зонты до конца недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рекомендуют вологжанам брать с собой зонты до конца недели 

Вологда.рф 6 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Дождливая погода с грозами задержится на Вологодчине до начала следующей недели. Погоду сейчас определяет южный циклон. По прогнозам, дождливая погода продержится в регионе до 11 июля.
До среды в Вологде и области практически ежедневно будут идти дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от 19 до 24 градусов. Ночью термометры покажут 10-13 градусов тепла.
«Улучшение погодных условий стоит ждать после 11 июля. В эти дни южный циклон покинет нашу область и солнце начнет чаще выглядывать из-за облаков», — рассказала дежурный синоптик Вологодского гидрометцентра Ольга Рубша.
Вологда.рф: последние новости
Грозы и дожди останутся в Вологде до середины недели Дождливая погода сохранится в Вологде до конца недели Грозовой фронт задержится в Вологде на сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве34
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение