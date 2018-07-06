Синоптики рекомендуют вологжанам брать с собой зонты до конца недели

Дождливая погода с грозами задержится на Вологодчине до начала следующей недели. Погоду сейчас определяет южный циклон. По прогнозам, дождливая погода продержится в регионе до 11 июля.

До среды в Вологде и области практически ежедневно будут идти дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от 19 до 24 градусов. Ночью термометры покажут 10-13 градусов тепла.

«Улучшение погодных условий стоит ждать после 11 июля. В эти дни южный циклон покинет нашу область и солнце начнет чаще выглядывать из-за облаков», — рассказала дежурный синоптик Вологодского гидрометцентра Ольга Рубша.