Спасатели предупредили о грозах и граде в Воронежской области 

Непогода ожидается 7 июля. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили жителей региона о непогоде, которая ожидается в субботу, 7 июля. Синоптики прогнозируют грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. Местами в Воронежской области пройдут дожди. В городе воздух прогреется до +28, в районах — до +30 градусов. Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время сильного ветра не стоит подходить к линиям электропередачи и оборвавшимся электропроводам. Находясь на улице, в парке или лесу нельзя прятаться под деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 метров. Не стоит прятаться от сильного ветра и около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям недостроенным зданиям. При грозе лучше не выходить из дома, закрыть все окна, двери, не допускать сквозняков. Находясь на прогулке, следует спрятаться в ближайшем здании. Стоит помнить, что во время грозы нельзя купаться и ловить рыбу. При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по номерам 101 или 112, телефону доверия МЧС — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Дарья Крымова