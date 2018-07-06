Югорчане не избавятся от зонтов и дождевиков весь июль

Прогнозы синоптиков на июль 2018 не утешительны. По данным сервиса Гисметео, жителям Югры не стоит убирать зонты далеко. Весь июль ненастная погода не покинет территории региона.

Эксперты прогнозируют малооблачную и пасмурную погоду. Первую половину самого летнего месяца дождь и гроза будут изредка сменять солнце. Во второй половине пасмурных дней станет больше — 7 солнечных суток против 13 промозглых.

При этом температура воздуха сохраниться в пределах +19 градусов. Самый холодный июльский день наступит 20 июля. Тогда метеорологи предсказывают +14 градусов.

Источник фотографии: newstracker.ru