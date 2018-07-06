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Какая погода ждет москвичей в выходные
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Какая погода ждет москвичей в выходные 

Mos.ru 6 июля 2018
Фото: Mos.ru
В выходные и в начале следующей недели в городе будет тепло и облачно. Кратковременные дожди при этом не прекратятся. По данным ГБУ «Автомобильные дороги», без них не обойдется ни один день.
В субботу, 7 июля, столбик термометра покажет 20–22 градуса выше нуля, в воскресенье, 8 июля, — 22–24 градуса. Ветер будет дуть с запада со скоростью три — восемь метров в секунду.
Такая же погода сохранится в понедельник, 9 июля, только ветер сменит направление на западное.
10 и 11 июля воздух местами прогреется уже до 26 градусов. Скорость северного ветра составит два — семь метров в секунду.
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