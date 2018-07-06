Вместо тополиного пуха лед: в Башкирии поля засеяло градом

Погода не перестает удивлять. Пока жители мегаполисов, изнывая от жары, готовы забраться в ближайший фонтан, вчера на людей из деревни Кипчак Альшеевского района с неба падает лед. В соцсетях появилось фото этого природного явления с ироничной подписью «вот вам и жара». Судя по изображению, град размером с ягоду, подобно тополиному пуху усеял поля, но вскоре растаял.

Между тем, в ближайшие дни жара ослабит свою хватку по республике. — Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 26-31, — сообщают сотрудники Башгидрометцентра.