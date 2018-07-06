Ещё
Вместо тополиного пуха лед: в Башкирии поля засеяло градом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вместо тополиного пуха лед: в Башкирии поля засеяло градом 

ufa1.ru 6 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Погода не перестает удивлять. Пока жители мегаполисов, изнывая от жары, готовы забраться в ближайший фонтан, вчера на людей из деревни Кипчак Альшеевского района с неба падает лед. В соцсетях появилось фото этого природного явления с ироничной подписью «вот вам и жара». Судя по изображению, град размером с ягоду, подобно тополиному пуху усеял поля, но вскоре растаял.
Между тем, в ближайшие дни жара ослабит свою хватку по республике. — Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 26-31, — сообщают сотрудники Башгидрометцентра.
ufa1.ru: последние новости
Пыталась спасти подругу: в Уфе на пляже Солнечный утонула женщина На Башкирию надвигаются ливни с грозами и градом На северо-восток Башкирии обрушился град
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве34
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение