Синоптик: атмосферное давление в выходные будет ниже нормы

По мнению эксперта такие резкие перепады давления, которые равнозначны поднятию человека на высоту 200 метров.

В предстоящие выходные и начале следующей недели, по информации сотрудников Центра погоды «Фобос», в столичном регионе не произойдет каких-либо существенных изменений и температура будет держаться в пределах нормы июля.

— В пятницу, субботу и воскресенье, а также в начале недели будет облачная погода с прояснениями, — рассказал «Вечерней Москве» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков . — Возможны кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура в столице будет держаться в пределах 22-24 градусов по Цельсию, а в Московской области — 20-25 градусов тепла. Ночью температура в Москве опустится до 14-16 градусов по Цельсию, а в Московской области она будет 12-17 градусов тепла. Атмосферное давление будет составлять примерно 739-740 миллиметров ртутного столба.

Также синоптик отметил, что это ниже нормы примерно на 6-8 единиц. Однако, по его мнению, страшны резкие перепады давления, которые равнозначны поднятию человека на высоту 200 метров.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А вот врачи считают, что людям молодого и среднего поколения пониженное давление не совсем страшны.

— От пониженного атмосферного давления могут страдать люди пожилого возраста и страдающие гипертонией, — рассказывает врач Виктор Калугин. — Обычно при пониженном атмосферном давлении возникает сонливость, вялость организма. Поэтому необходимо принимать препараты, повышающие тонус организма.

Также всем необходимо принимать витамин D, который содержит рыбий жир, полезный для организма и влияющий на мышцы.

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