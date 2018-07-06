Югру ждут теплые, но дождливые выходные

7 и 8 июля, в самый разгар лета, в округе синоптики прогнозирует теплую, местами жаркую погоду. До +29 градусов по Цельсию.

Правда, предупреждают, вероятность дождей с грозами очень велика.

7 июля, когда свой матч проведут Россия Хорватия , в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, на востоке без осадков. Температура днем будет колебаться, в зависимости от местности — от 18 до 29 со знаком «плюс».

8 июля на юге округа вообще потеплеет до + 31, правда, почти везде — дожди и грозы.