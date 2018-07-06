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Югру ждут теплые, но дождливые выходные
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Югру ждут теплые, но дождливые выходные 

АиФ Югра 6 июля 2018
Фото: АиФ Югра
7 и 8 июля, в самый разгар лета, в округе синоптики прогнозирует теплую, местами жаркую погоду. До +29 градусов по Цельсию.
Правда, предупреждают, вероятность дождей с грозами очень велика.
7 июля, когда свой матч проведут Россия и Хорватия, в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, на востоке без осадков. Температура днем будет колебаться, в зависимости от местности — от 18 до 29 со знаком «плюс».
8 июля на юге округа вообще потеплеет до + 31, правда, почти везде — дожди и грозы.
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