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В ближайшие дни в Самарской области ожидается дождливая погода
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается дождливая погода 

Волга Ньюс 5 часов назад
Фото: ТРК Губерния
В понедельник, 9 июля, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 24… 29 °C.
Ветер западный 7-12 м/с, при грозе порывистый.
Во вторник, 10 июля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 12… 17 °C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит 24… 29 °C. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с.
В среду, 11 июля, местами также пройдет кратковременный дождь, гроза. В ночные часы столбик термометра опустится от 19 до 14 °C, днем поднимется от 24 до 29 °C. Ветер западный 7-12 м/с.
Такие же погодные условия синоптики прогнозируют на четверг, 12 июля.
Волга Ньюс: последние новости
В прошлом году было зафиксировано 265 случаев загрязнения воздуха В июле в Самарской области будет жарче обычного Аномальная жара спадет, но снова вернется к началу следующей недели
Комментарии  Ещё 5 источников 
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