В ближайшие дни в Самарской области ожидается дождливая погода

В понедельник, 9 июля, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 24… 29 °C.

Ветер западный 7-12 м/с, при грозе порывистый.

Во вторник, 10 июля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 12… 17 °C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит 24… 29 °C. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с.

В среду, 11 июля, местами также пройдет кратковременный дождь, гроза. В ночные часы столбик термометра опустится от 19 до 14 °C, днем поднимется от 24 до 29 °C. Ветер западный 7-12 м/с.

Такие же погодные условия синоптики прогнозируют на четверг, 12 июля.