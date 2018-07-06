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В Саратове ожидается гроза и сильный ветер
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В Саратове ожидается гроза и сильный ветер 

САРАТОВ24 6 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
О надвигающейся непогоде информирует Саратовская администрация со ссылкой на региональный Гидрометцентр. По данным ведомства, 6 и 7 июля в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой, кратковременный дождь, днем гроза.
Ветер южный, юго-западный до 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура: ночью + 19°С… + 21°С, днём + 28°С… + 30°С.
В Саратове сохраняется пятый класс горимости. Есть риск возникновения природных и лесных пожаров. Также не исключены риски получения солнечного и теплового удара и обезвоживания, переутомления, обострения хронических заболеваний.
САРАТОВ24: последние новости
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