В Саратове ожидается гроза и сильный ветер

О надвигающейся непогоде информирует Саратовская администрация со ссылкой на региональный Гидрометцентр. По данным ведомства, 6 и 7 июля в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой, кратковременный дождь, днем гроза.

Ветер южный, юго-западный до 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура: ночью + 19°С… + 21°С, днём + 28°С… + 30°С.