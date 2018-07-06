В Кыргызстане ожидается сухая и аномально жаркая погода 

Бишкек, 6 июля /Синьхуа/ — В Кыргызстане после дождливых дней с 7 по 9 июля ожидается сухая и аномально жаркая погода. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
Ожидается повышение дневной температуры воздуха в долинной зоне до +40 градусов, а в предгорных районах до +36 градусов. «При такой аномально жаркой погоде рекомендуется избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении.
Между тем Министерство здравоохранения Кыргызстана предупредило граждан о необходимости быть осторожными в эти дни, а также распространило ряд правил, как не получить солнечный удар. —0—