Ещё
В Кыргызстане ожидается сухая и аномально жаркая погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кыргызстане ожидается сухая и аномально жаркая погода 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Бишкек, 6 июля /Синьхуа/ — В Кыргызстане после дождливых дней с 7 по 9 июля ожидается сухая и аномально жаркая погода. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
Ожидается повышение дневной температуры воздуха в долинной зоне до +40 градусов, а в предгорных районах до +36 градусов. «При такой аномально жаркой погоде рекомендуется избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении.
Между тем Министерство здравоохранения Кыргызстана предупредило граждан о необходимости быть осторожными в эти дни, а также распространило ряд правил, как не получить солнечный удар. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Аномальная жара в канадском Монреале стала причиной гибели 12 человек Самое большое соленое озеро Китая достигло рекордного размера Уровень воды на чунцинском участке реки Цзялинцзян заметно повысился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве34
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение