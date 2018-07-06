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Как град из «изумрудов» повлиял на жизнь Екатеринбуржцев
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Как град из «изумрудов» повлиял на жизнь Екатеринбуржцев 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
Вчерашний ураган в Екатеринбурге, принес жителям одного из районов опасность в виде маленьких осколков, очень похожих по цвету на изумруды. Некоторых это не смутило, ведь «изумрудная столица» России — поселок Малышева, находится всего в 90 км от Екатеринбурга.
К сожалению, для местных жителей «изумруды» оказались всего лишь камушками, а точнее облицовкой, которой покрыты многие городские дома.
По данным регионального гидрометцентра, накануне ветер был до 16 метров в секунду, шел сильный ливень, порывы ветра усиливались, из-за этого град очень сильно бил по стеклам. Удар стихии был таким мощным, что деревья были вырваны с корнем, многие помещения затопило.
В это же время, в Таиланде возобновили спасательную операцию близи острова Пхукет, где, как сообщают спасатели, затонуло 5 лодок.
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