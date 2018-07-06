Как град из «изумрудов» повлиял на жизнь Екатеринбуржцев

Вчерашний ураган в Екатеринбурге , принес жителям одного из районов опасность в виде маленьких осколков, очень похожих по цвету на изумруды. Некоторых это не смутило, ведь «изумрудная столица» России — поселок Малышева, находится всего в 90 км от Екатеринбурга.

К сожалению, для местных жителей «изумруды» оказались всего лишь камушками, а точнее облицовкой, которой покрыты многие городские дома.

По данным регионального гидрометцентра, накануне ветер был до 16 метров в секунду, шел сильный ливень, порывы ветра усиливались, из-за этого град очень сильно бил по стеклам. Удар стихии был таким мощным, что деревья были вырваны с корнем, многие помещения затопило.