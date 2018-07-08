Ещё
Омичам рекомендуют спасаться от надвигающихся гроз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичам рекомендуют спасаться от надвигающихся гроз 

Омск Здесь 8 июля 2018
Фото: Омск Здесь
В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди с грозами. Как ранее сообщал «Омск Здесь», в ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы на 2 — 4 градуса. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. В ГУ МЧС России по Омской области омичам рекомендуют соблюдать необходимые меры, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, тем более за прошедшую неделю из-за грозы сгорело два дома.
Если надвигается гроза, самым правильным решением будет остаться дома. Следует закрыть окна, двери и дымоходы. Такой ход исключит попадание шаровой молнии. Если гроза застала на улице, следует держаться подальше от деревьев, металлических столбов, высоковольтных проводов, высоких заборов и железных ворот. Спасатели уверяют: даже зонт с металлической ручкой держать в руках опасно. Непогоду стоит пережать в любом здании.
Если гроза настигла вас в водоеме, необходимо выйти на берег. Если стихия разбушевалась в то время, когда вы рыбачили, положите удочку на расстоянии нескольких десятков метров от себя. Отойдите от воды на безопасное расстояние. Движение на автомобиле во время грозы тоже стоит прекратить, заглушить мотор и выключить магнитолу. Тем не менее, машина является одним из наиболее безопасных укрытий во время грозы.
Омск Здесь: последние новости
Выходные в Омске: смотрим на "Невезучих" и слушаем джаз В Омске посреди дороги произошла массовая драка подростков В Омске главный бухгалтер школы незаконно увеличила себе зарплату на полмиллиона рублей
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей128
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен18
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение