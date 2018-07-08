Омичам рекомендуют спасаться от надвигающихся гроз

В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди с грозами. Как ранее сообщал «Омск Здесь», в ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы на 2 — 4 градуса. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. В ГУ МЧС России по Омской области омичам рекомендуют соблюдать необходимые меры, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, тем более за прошедшую неделю из-за грозы сгорело два дома.

Если надвигается гроза, самым правильным решением будет остаться дома. Следует закрыть окна, двери и дымоходы. Такой ход исключит попадание шаровой молнии. Если гроза застала на улице, следует держаться подальше от деревьев, металлических столбов, высоковольтных проводов, высоких заборов и железных ворот. Спасатели уверяют: даже зонт с металлической ручкой держать в руках опасно. Непогоду стоит пережать в любом здании.

Если гроза настигла вас в водоеме, необходимо выйти на берег. Если стихия разбушевалась в то время, когда вы рыбачили, положите удочку на расстоянии нескольких десятков метров от себя. Отойдите от воды на безопасное расстояние. Движение на автомобиле во время грозы тоже стоит прекратить, заглушить мотор и выключить магнитолу. Тем не менее, машина является одним из наиболее безопасных укрытий во время грозы.