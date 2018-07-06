Сильный ливень подтопил автомобильные дороги в нескольких районах Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ , 6 июля. / ТАСС /. Ливень, начавшийся ночью в Ставрополе и продолжающийся в пятницу, подтопил несколько автомобильных дорог в краевой столице. В городе готовятся к введению повышенного режима готовности.

Сильный дождь начался в Ставрополе в ночь на пятницу, ливневая канализация не успевала справляться с большим объемом осадков. По данным пользователей социальных сетей, подтопления проезжей части возникли в микрорайоне Перспективный, Кулакова, Тухачевского, Бруснева, Лермонтова и других. На одном из участков сотрудникам ГИБДД в пятницу пришлось ограничить автомобильное движение.

"Ограничение действует от пересечения проспекта Кулакова с проспектом Юности до пересечения с улицей Бруснева. Как только уровень воды на проезжей части опустится до безопасных значений — движение будет восстановлено", — сообщает краевое управление ГИБДД.

Специалисты коммунальных служб прочищают ливневую канализацию для свободного пропуска воды. «По данным на полдень, вода идет на спад, были некоторые заторы, их прочистили. Помимо этого, было сообщение о падении дерева на машину на улице Ленина, люди не пострадали. Сообщений о том, что вода подтопила жилые дома или участки пока не поступало», — сообщили ТАСС в городском комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Уровень выпавших в городе осадков пока не критический. «Критическая суточная норма — более 57 мм, пока у нас выпало 14 мм. Ситуация под контролем, но готовится заседание городской КЧС, на котором планируется ввести в Ставрополе режим повышенной готовности», — отметили в комитете ГО и ЧС города.