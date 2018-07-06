Ещё
Сильный ливень подтопил автомобильные дороги в нескольких районах Ставрополя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ливень подтопил автомобильные дороги в нескольких районах Ставрополя 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Ливень, начавшийся ночью в Ставрополе и продолжающийся в пятницу, подтопил несколько автомобильных дорог в краевой столице. В городе готовятся к введению повышенного режима готовности.
Сильный дождь начался в Ставрополе в ночь на пятницу, ливневая канализация не успевала справляться с большим объемом осадков. По данным пользователей социальных сетей, подтопления проезжей части возникли в микрорайоне Перспективный, Кулакова, Тухачевского, Бруснева, Лермонтова и других. На одном из участков сотрудникам ГИБДД в пятницу пришлось ограничить автомобильное движение.
"Ограничение действует от пересечения проспекта Кулакова с проспектом Юности до пересечения с улицей Бруснева. Как только уровень воды на проезжей части опустится до безопасных значений — движение будет восстановлено", — сообщает краевое управление ГИБДД.
Специалисты коммунальных служб прочищают ливневую канализацию для свободного пропуска воды. «По данным на полдень, вода идет на спад, были некоторые заторы, их прочистили. Помимо этого, было сообщение о падении дерева на машину на улице Ленина, люди не пострадали. Сообщений о том, что вода подтопила жилые дома или участки пока не поступало», — сообщили ТАСС в городском комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Уровень выпавших в городе осадков пока не критический. «Критическая суточная норма — более 57 мм, пока у нас выпало 14 мм. Ситуация под контролем, но готовится заседание городской КЧС, на котором планируется ввести в Ставрополе режим повышенной готовности», — отметили в комитете ГО и ЧС города.
ТАСС: последние новости
Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве ночью и утром 8 июля Самедов: главным козырем сборной России по футболу является характер Синоптики: вода в Черном море станет комфортной для купания через два-три дня
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей122
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве34
В украинском лесу нашли миллионы гривен20
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение