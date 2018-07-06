Гринпис проверит чистоту воздуха в Нижнем Новгороде 

Волонтеры Гринпис оценят степень загрязнения воздуха в восьми городах России летом этого года в рамках спецпроекта «Непрозрачно, как воздух». Об этом сообщается на сайте Гринпис.
Городской воздух будут проверять на загрязнение диоксидом азота. Это вещество чаще всего загрязняет воздух в городах с интенсивным движением транспорта.
Масштабное исследование будет проходить в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре. Загрязнение воздуха будут исследовать с помощью 500 диффузионных трубок Палмса.
Нижегородцы также могут стать волонтерами спецпроекта. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Гринпис, пройти отбор и получить диффузионную трубку.
Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на загрязнение воздуха.