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Волгоградцам обещают жару с дождями и грозами
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Волгоградцам обещают жару с дождями и грозами 

v1.ru 8 июля 2018
Фото: v1.ru
В воскресенье в городе-герое синоптики прогнозируют жаркую погоду. Небольшую прохладу принесут в Волгоградскую область небольшие дожди с грозами.
Областной центр дожди обойдут стороной
Как рассказали V1.ru в центре по Гидрометеорологии, на всей территории региона сохранится жаркая погода.
— В отдельных районах будет немного прохладнее. Локальные дожди, сопровождающиеся грозами, охладят воздух до 28 градусов. В Волгоградской области температура воздуха днём будет колебаться от +28 до +33°С. Ветер во время грозовых дождей может достигать порывов до 18 м/c.
Волгограду метеорологи обещают переменную облачность без осадков.
— После вчерашнего дождя, в городе-герое ночью и днём осадков не прогнозируется. Ветер западных направлений 6–11 м/с. Температура воздуха днём +30–32ºС, вечером +20–22ºС.
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