Волгоградцам обещают жару с дождями и грозами

В воскресенье в городе-герое синоптики прогнозируют жаркую погоду. Небольшую прохладу принесут в Волгоградскую область небольшие дожди с грозами.

Областной центр дожди обойдут стороной

Как рассказали V1.ru в центре по Гидрометеорологии, на всей территории региона сохранится жаркая погода.

— В отдельных районах будет немного прохладнее. Локальные дожди, сопровождающиеся грозами, охладят воздух до 28 градусов. В Волгоградской области температура воздуха днём будет колебаться от +28 до +33°С. Ветер во время грозовых дождей может достигать порывов до 18 м/c.

Волгограду метеорологи обещают переменную облачность без осадков.

— После вчерашнего дождя, в городе-герое ночью и днём осадков не прогнозируется. Ветер западных направлений 6–11 м/с. Температура воздуха днём +30–32ºС, вечером +20–22ºС.