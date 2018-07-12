В Волгоградскую область пришли грозы и дожди

Волгограде летний зной немного охладят грозовые дожди.

Как рассказали V1.ru в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территорию региона северо-восточный ветер принёс долгожданный дождь.

Волгоградцам обещают грозу и переменную облачность

— В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать во время осадков 13–18 м/с, — сообщили в метеоцентре. — Температура воздуха прогреется до +29 — +34 градусов. Местами столбик термометра раскалится до +38ºС.

Волгоградцам синоптики обещают переменную облачность и жару. В первой половине дня метеорологи прогнозируют грозу.

— В городе-герое пройдут кратковременные дожди. Северо-восточный и восточный ветер во время грозы может достигать порывов до 16 м/с. Температура воздуха в областном центре прогреется до +32 — +34 градусов.

В большинстве муниципальных районах Волгоградской области, в том числе и региональной столице, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса горимости леса. На западе и отдельных районах восточной половины области ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.