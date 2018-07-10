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В Волгоградскую область на два дня придёт 35-градусная жара
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В Волгоградскую область на два дня придёт 35-градусная жара 

v1.ru 8 часов назад
Фото: v1.ru
На территории Волгоградской области установилась жаркая погода. Спасавшие от летнего зноя локальные дожди не порадуют сегодня жителей региона своей прохладой.
До четверга синоптики дождей не предвидят
Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник столбик термометра поднимется до 35 градусов.
— В районах региона осадков не предвидится. Воздух днём прогреется до +30 — +35°С. Порывы ветра с севера будут достигать 6–11 м/с.
В областной столице синоптики дождей также не прогнозируют.
— В Волгограде сегодня днём будет жаркая погода. Местами ожидается небольшая облачность и северный ветер 6–11 м/с. Градусники раскалятся до 35 градусов.
Жара по прогнозам гидрометцентра продержится до четверга. 12 июля метеорологи обещают дожди с грозами.
Напомним, что на территории региона введён пожароопасный режим. Жителей Волгоградской области предупреждают об опасности обращения с огнём на природе, запрете разведения костров в полях и лесах.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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