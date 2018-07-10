В Волгоградскую область на два дня придёт 35-градусная жара 

На территории Волгоградской области установилась жаркая погода. Спасавшие от летнего зноя локальные дожди не порадуют сегодня жителей региона своей прохладой.
До четверга синоптики дождей не предвидят
Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник столбик термометра поднимется до 35 градусов.
— В районах региона осадков не предвидится. Воздух днём прогреется до +30 — +35°С. Порывы ветра с севера будут достигать 6–11 м/с.
В областной столице синоптики дождей также не прогнозируют.
— В Волгограде сегодня днём будет жаркая погода. Местами ожидается небольшая облачность и северный ветер 6–11 м/с. Градусники раскалятся до 35 градусов.
Жара по прогнозам гидрометцентра продержится до четверга. 12 июля метеорологи обещают дожди с грозами.
Напомним, что на территории региона введён пожароопасный режим. Жителей Волгоградской области предупреждают об опасности обращения с огнём на природе, запрете разведения костров в полях и лесах.