Синоптики: Выходные в Волгоградской области будут дождливыми

Волгоградцам ожидают дождливые выходные 14 и 15 июля.

Как сообщается на сайте регионального ЦГМС, 14 июля ночью местами пройдут кратковременные дожди игрозы. Днем осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-восточный 6-11м/с, местами при грозах возможны порывы до 13-18м/с. Температура воздуха ночью составит +18… +23ºС, а днем поднимется до +31… +36°С.

15 июля пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 6-11 м/с, при грозах возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до+18…+23ºС, а днем поднимется до +31… +36°С.

В отдельных районах западной половины и в отдельных центральных районах региона сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса.