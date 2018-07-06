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Сочи накрыл тропический ливень
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Сочи накрыл тропический ливень 

BFM.RU 6 июля 2018
Фото: BFM.RU
В пятницу, 6 июля, в Адлере и Сочи прошел тропический ливень, в результате которого были затоплены улицы города. Об этом сообщает портал «Блокнот Краснодар». Очевидцы публикуют видеоролики и фотографии природного катаклизма в социальных сетях.
На кадрах видно, что легковые машины затоплены по стекла. Как пишут в комментариях, «ливень перенес береговую линию на несколько кварталов вглубь материка».
Вот что рассказал Business FM журналист из Сочи Игорь Козлов:
«Такие дожди для Сочи совсем не исключение, никаких проблем. Пояс у нас субтропический, поэтому погода очень резко меняется. Два часа назад можно было сказать, что ливень стоял стеной, а сейчас уже яркое солнце, можно загорать. Погода хорошая, но не изнуряющая жара, как иногда бывает, очень даже тепло, хорошо. В некоторых местах могут образоваться большие лужи, понижение дорог, если ливневка не справляется, но это тоже быстро проходит. Это точно так же быстро проходит, как и возникает. Волноваться не стоит, нашу сборную и хорватскую не смоет. Стадион такой тропический ливень выдержит, там система дренажа, водоотведение, это не проблема».
Ранее сообщалось, что 7 июля в Сочи так же ожидаются дожди с грозами, температура воздуха при этом будет 22-24 градусов.
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии состоится в субботу на стадионе «Фишт» в 21:00.
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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