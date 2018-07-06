Сочи накрыл тропический ливень

В пятницу, 6 июля, в Адлере и Сочи прошел тропический ливень, в результате которого были затоплены улицы города. Об этом сообщает портал «Блокнот Краснодар». Очевидцы публикуют видеоролики и фотографии природного катаклизма в социальных сетях.

На кадрах видно, что легковые машины затоплены по стекла. Как пишут в комментариях, «ливень перенес береговую линию на несколько кварталов вглубь материка».

«Такие дожди для Сочи совсем не исключение, никаких проблем. Пояс у нас субтропический, поэтому погода очень резко меняется. Два часа назад можно было сказать, что ливень стоял стеной, а сейчас уже яркое солнце, можно загорать. Погода хорошая, но не изнуряющая жара, как иногда бывает, очень даже тепло, хорошо. В некоторых местах могут образоваться большие лужи, понижение дорог, если ливневка не справляется, но это тоже быстро проходит. Это точно так же быстро проходит, как и возникает. Волноваться не стоит, нашу сборную и хорватскую не смоет. Стадион такой тропический ливень выдержит, там система дренажа, водоотведение, это не проблема».

Ранее сообщалось, что 7 июля в Сочи так же ожидаются дожди с грозами, температура воздуха при этом будет 22-24 градусов.