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Волгоградцам на сегодня пообещали дожди и местами грозы
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Волгоградцам на сегодня пообещали дожди и местами грозы 

v1.ru 7 июля 2018
Фото: v1.ru
В Волгоград наконец-то пришли дожди. В некоторых районах города они уже успели прибить пыль на дорогах и смыть ее пожухшей листвы. Сегодня местами могут прогреметь грозы. Обойдется без изнуряющей жары.
Продолжаем наслаждаться приятной погодой
Для тех жителей Волгограда, кто собирался отметить субботу ударным трудом на дачных плантациях, у нас хорошие новости. Солнце жарить не будет. Спрячется за облаками, которые даже возможно прольют немного дождя.
— 7 июля в Волгограде возможны кратковременный дождь и гроза, — сообщают синоптики Волгоградского ЦГМС. — Ветер при этом будет западным. При грозе возможны порывы до 18м/с. Температура воздуха днем от +29 до +31ºС. Капать с неба будет и предстоящей ночью, кое-где даже будут сверкать молнии и греметь гром. А вот днем в воскресенье обойдется без осадков. Синоптики обещают сухую погоду с дневной температурой +33ºС. Точно таким же, как и воскресенье, будет первый рабочий день новой недели.
— 9 июля без осадков, — говорят синоптики. — Ветер западный, северо-западный до 11м/с. Температура днем до +33ºС.
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