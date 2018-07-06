Небывалая жара в Канаде унесла жизни 50 человек

Аномальная жара пришла в Канаду и жертвами ее стали уже полсотни человек.

Сильнее всего пострадали южные части провинций Квебек и Онтарио, а также в атлантические регионы страны, передает ТАСС . По словам министра здравоохранения региона Люси Шарлебуа, столбики термометров поднимались до 30-40 градусов Цельсия, а в Южном Квебеке — до 45 градусов.

Половина смертных случаев — 28 смертей — пришлась на Монреаль . В мегаполисах жару переносить намного сложнее.

Впрочем, метеорологи успокаивают изнуренных духотой канадцев: уже к выходным столбик термометра опустится до +13+15.