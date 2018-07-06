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Небывалая жара в Канаде унесла жизни 50 человек
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Небывалая жара в Канаде унесла жизни 50 человек 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Аномальная жара пришла в Канаду и жертвами ее стали уже полсотни человек.
Сильнее всего пострадали южные части провинций Квебек и Онтарио, а также в атлантические регионы страны, передает ТАСС. По словам министра здравоохранения региона Люси Шарлебуа, столбики термометров поднимались до 30-40 градусов Цельсия, а в Южном Квебеке — до 45 градусов.
Половина смертных случаев — 28 смертей — пришлась на Монреаль. В мегаполисах жару переносить намного сложнее.
Впрочем, метеорологи успокаивают изнуренных духотой канадцев: уже к выходным столбик термометра опустится до +13+15.
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