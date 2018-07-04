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На остров Кюсю обрушился тайфун: пострадали 18 человек
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На остров Кюсю обрушился тайфун: пострадали 18 человек 

Мир24 4 июля 2018
По меньшей мере 18 человек пострадали на юго-западном японском острове Кюсю из-за обрушившегося на регион тайфуна, сообщают местные СМИ. Сейчас тропический шторм переместился в северо-восточном направлении и вышел в Японское море.
Синоптики прогнозируют, что в западных, северных и центральных регионах страны в среду, 4 июля, может выпасть от 150 до 400 мм осадков.
Напомним, в июне на остров Окинава в Японии обрушился тайфун «Гаеми». Он принес проливные дожди и шквалистый ветер. В некоторых населенных пунктах зарегистрировали полувековой рекорд по количеству осадков.
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